Superbonus: Filca Cisl Lazio, soluzione rapida per non lasciare per strada di 25mila lavoratori (2)

- "I bonus sono stati e restano strumenti importanti per la ripartenza dell’economia e del lavoro e vanno collegati in modo strutturale alle fasce di reddito più deboli e classi energetiche più basse con particolare riguardo all’edilizia popolare e con lo scopo della cura del patrimonio edilizio". Per Vallocchia "è necessario investire sul Sisma bonus. Gli interventi di messa in sicurezza rispetto alla vulnerabilità sismica sono fondamentali e sinora gli interventi sono stati soltanto marginali mentre la nostra Regione è ad alto rischio sismico (circa il 90 per cento dei comuni). Inoltre al settore delle costruzioni serve una svolta green, ecosostenibile, è necessario investire nell’utilizzo di materiali e tecnologie che rispettino requisiti di sostenibilità energetica e minor impatto ambientale, puntando a un’edilizia di qualità. Solo in questo modo possiamo parlare di edilizia 4.0, di qualificazione del sistema impresa e qualità’ del lavoro in un ambito di sicurezza e formazione adeguata ai lavoratori, attraverso i nostri enti bilaterali, a cominciare dalle scuole edili. Ora speriamo che venga trovata una soluzione ragionevole, per non interrompere questo processo virtuoso del settore delle costruzioni e per limitare i problemi economici , con il coinvolgimento al confronto del sindacato", conclude. (Com)