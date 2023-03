Lombardia: domani "Fiocchetto lilla" al Pirellone, il Consiglio regionale contro i disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione presenta un impatto generazionale profondo. Si tratta, infatti, della seconda causa di morte della popolazione femminile italiana adolescente dopo gli incidenti stradali e colpisce un numero crescente di giovani. Secondo la “Società italiana di riabilitazione interdisciplinare disturbi alimentari e del peso” (Siridap), in Italia sono circa tre milioni i soggetti affetti da “disturbi dell'alimentazione e della nutrizione” (dDan). In prevalenza sono interessati l’uno per cento delle adolescenti per anoressia nervosa e il tre per cento per bulimia nervosa; forme subcliniche caratterizzate da una minore gravità del quadro sembrano colpire mediamente il 10 per cento dei soggetti di sesso femminile. In adolescenza, il rapporto maschi/femmine per anoressia nervosa è uno a nove. Le donne con anoressia sarebbero circa 25mila, mentre quelle con bulimia circa 100mila. I dati sono sensibilmente peggiorati durante la pandemia, complici soprattutto il lockdown e la solitudine prodotta dalla didattica a distanza: i casi sono aumentati di oltre 30%, mentre nel 2021 le richieste di aiuto pervenute al numero verde SOS disturbi alimentari 800 180 969 istituito dalla Presidenza del Consiglio sono più che triplicate. Numeri che hanno provocato gravi ripercussioni sulle famiglie che si trovano a fronteggiare i disagi dei propri figli, spesso da sole e senza “strumenti” adeguati. L’età di esordio dei disturbi alimentari si è, inoltre, notevolmente abbassata, ponendosi mediamente attorno ai 12/13 anni, con esordi anche in bambini di 8/9 anni. (segue) (Com)