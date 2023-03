Lombardia: domani "Fiocchetto lilla" al Pirellone, il Consiglio regionale contro i disturbi alimentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rispondere a questa emergenza il Consiglio regionale della Lombardia nel febbraio del 2021 ha approvato all’unanimità, su iniziativa Vice Presidente della Commissione Sanità Simona Tironi (Forza Italia), la Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie” che ha introdotto strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. A sostegno degli obiettivi della legge è stato stanziato un milione e mezzo di euro all’anno, che si è aggiunto alle risorse già previste su questo tema che ammontano a circa 4 milioni di euro l’anno. Una legge che ha visto scendere il campo come testimonial Ambra Angiolini, per coinvolgere soprattutto i più giovani. Intensa è stata anche l’attività di informazione con la mostra fotografica “#IOnonESISTO”, promossa a un anno dall’approvazione della legge regionale, (febbraio 2022), “Rinascita 21”, un progetto artistico e psico sociale ideato dalla fotografa bresciana Emilia Vila (novembre 2022) e il convegno “Disturbi del comportamento alimentare: a che punto siamo?” (1° dicembre 2022). Lo spettacolo in scena domani a Palazzo Pirelli è un progetto culturale ed educativo promosso dalla rete nazionale per lo studio, la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare composta dalla Associazione Ananke Family, dalla Fondazione Ananke e dal Centro per la cura dei disturbi alimentari Villa Miralago con il patrocino del Consiglio regionale della Lombardia. (Com)