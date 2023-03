Ramelli: Montaruli (Fd’I), Schlein renda omaggio a vittima di violenza ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico “dia un segnale all'insegna della pacificazione nazionale rendendo omaggio alla memoria di Sergio Ramelli. Il suo silenzio è assordante e sta portando indietro l'Italia di anni in maniera preoccupante". Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia. "La contestazione nei confronti del sottosegretario Frassinetti – ha aggiunto – è un atto vigliacco perché per colpire il governo si colpisce la memoria di un giovane ragazzo innocente morto per mano dell'estremismo rosso”. “Schlein dica da che parte sta: se da quella di chi commemora tutte le vittime della violenza ideologica o di chi cerca di riscrivere la verità dando a una vittima senza voce l'appellativo di picchiatore", conclude Montaruli. (Rin)