Ue: Gentiloni, preoccupa differenza inflazione in zona euro, chiediamo politiche fiscali prudenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I livelli di inflazione molto diversi, fra vari Paesi europei che fanno parte della zona euro, sono motivo di preoccupazione. "Per questo, chiediamo politiche fiscali prudenti". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. Gentiloni, ha spiegato che "l'inflazione di fondo rimane persistente", anche se le ultime della Commissione europea rimangono in linea con il calo dei tassi di inflazione generali. "Al momento, quindi, osserviamo ciò che avevamo previsto nelle nostre stime", ha detto. "Naturalmente, è preoccupante il fatto che i livelli di inflazione siano molto diversi tra i vari Paesi europei e che, soprattutto nella parte orientale dell'Europa e nei Paesi baltici, il livello sia ancora molto elevato. E questo è anche uno dei motivi per cui chiediamo politiche fiscali prudenti", ha aggiunto. (Beb)