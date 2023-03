Speciale scuola: Droga, Spacciano vicino ad asilo e scuola elementare, Polizia arresta un 29 enne e un 35 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spacciano vicino a un asilo e a una scuola elementare a San Donato Milanese, la Polizia arresta per etenzione ai fini di spaccio due cittadini marocchini di 35 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale. Intorno alle 17:30, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate e della Polizia Locale di San Donato, sono intervenuti presso un bar in via Kennedy e hanno intercettato i due spacciatori i quali, con l'aiuto di vedette, gestivano da tempo un'attività di spaccio, peraltro a ridosso di un asilo e di una scuola elementare, creando disagi ai gestori del bar e ai residenti degli stabili vicini. Durante il controllo sono stati fermati alcuni acquirenti e sequestrate 57 confezioni di cocaina e 2570 euro. (Com)