Speciale scuola: Turismo, Santanchè, formazione tema dirimente per settore

- Il tema della formazione “è dirimente” anche per il settore turistico. A dirlo è stato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al “LetExpo - Logistics eco transport", fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, in corso alla Fiera di Verona. “Già nella legge di Bilancio ci sono milioni per creare una scuola di alta formazione, perché dobbiamo essere noi italiani ad insegnare come fare i mestieri connessi al turismo”, ha aggiunto il ministro. (Rin)