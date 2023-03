Speciale scuola: Milano, Frassinetti, al Molinari per ricordare Sergio Ramelli, presto anche alla scuola di Fausto Tinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stata all'Istituto Molinari e ho deposto un mazzo di fiori sotto la targa che ricorda Sergio, studente del Molinari negli anni '70, aggredito brutalmente dal servizio d'ordine di Avanguardia Operaia sotto casa, il 13 marzo di 48 anni fa e morto dopo 47 giorni di agonia". Lo afferma in una nota il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti dopo la sua visita alla scuola frequentata da Sergio Ramelli nell'anniversario della sua aggressione. "Ho anche ricordato - prosegue - che proprio in quella scuola un professore consegnò agli estremisti di sinistra il tema di Sergio contro le Br e da lì iniziò il suo calvario. Ringrazio per la sua significativa presenza il fratello di Fausto Tinelli, ragazzo di sinistra ucciso davanti al Leoncavallo, presto andrò a deporre i fiori anche nella sua scuola. Ringrazio gli studenti del Molinari che mi hanno accolto nel loro istituto e condivido il comunicato dove si dicono contrari a ogni violenza" (Rem)