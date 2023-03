Speciale scuola: Frassinetti a Nova, contestazioni al Molinari rigurgito antigovernativo di chi ha attivato la macchina del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trentina di persone, davanti al Molinari, hanno “attivato la macchina del tempo” e contestato questa mattina il sottosegretario all'Istruzione e al merito Paola Frassinetti in visita all'istituto per depositare un mazzo di fiori sotto la targa in cui viene ricordato Sergio Ramelli, il giovane di destra ucciso 48 anni fa. “Non erano studenti – ha sottolineato parlando con Nova Paola Frassinetti – erano tutta gente sui sessant'anni, magari gli stessi che mi rincorrevano negli anni Settanta, anzi gli studenti del Molinari mi hanno accolto, con un comunicato molto saggio e ponderato. Gli unici studenti che ho visto erano i loro rappresentanti”. “È la prima volta che succede una cosa simile ero già stata al Molinari a portare i fiori nel 2011 da vice presidente della Commissione Cultura, è la prima volta che succede una cosa simile”, ricorda Frassinetti spiegando quanto accaduto come un “rigurgito antigovernativo di pochi che hanno azionato la macchina del tempo”. “È molto importante ricordare quando questa esasperazione veniva portata ai massimi livelli – ha concluso - andrò a portare i fiori anche sotto la targa di Tinelli per ricordare agli studenti cosa succedeva quando la violenza politica era ai massimi livelli: succedevano cose allucinanti che non vogliamo vedere mai più. Ma il ricordo è importante”. (Rem)