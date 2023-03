Speciale scuola: Assolombarda lancia "Cantiere scuole", guida per promuovere interventi dei privati per ammodernamento strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per avviare un percorso che vada in questa direzione, serve una nuova governance capace di prevedere un coinvolgimento diretto di rappresentanze del mondo delle imprese e delle istituzioni finanziarie. L'obiettivo è l'attuazione di forme di partenariato pubblico-privato utili per ampliare la portata dei piani di rinnovo delle infrastrutture scolastiche. In questo modo, grazie a un metodo condiviso, con una visione vocata alla rigenerazione urbana, i plessi scolastici possono diventare un elemento di innesco di processi innovativi di rigenerazione urbana, sia tramite investimenti pubblici che attivando partnership con il privato. Le infrastrutture scolastiche hanno in sé un grande potenziale capace di valorizzare il proprio Dna-ESG: progettare gli spazi e pensare al metodo educativo ha, infatti, un impatto diretto sul sistema sociale e produttivo. Investire sugli spazi dedicati alla scuola significa, inoltre, collaborare alla formazione culturale e sociale del territorio e del capitale umano pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Ma può anche diventare, infine, un modo per rendere le giovani generazioni autonome e consapevoli sulla scelta del proprio futuro e sulla centralità rivestita oggi dalla sostenibilità. (Rem)