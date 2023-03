Africa: Blinken da domani in Etiopia e in Niger per rilanciare la strategia Usa nel continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour di Blinken in Africa proseguirà in Niger, dove giovedì 16 marzo il segretario di Stato incontrerà il presidente Mohamed Bazoum e il ministro degli Esteri Hassoumi Massaoudou a Niamey. Nei suoi colloqui con le controparti nigerine, fa sapere il dipartimento di Stato, Blinken discuterà dei modi per far avanzare la partnership Usa-Niger in tema di diplomazia, democrazia, sviluppo e difesa. Il segretario Blinken coinvolgerà anche i giovani delle zone di conflitto del Niger, che hanno completato il programma di disarmo, smobilitazione, reintegrazione e riconciliazione (Ddrr), per conoscere i loro contributi alla pace in Niger. Il segretario promuoverà inoltre la collaborazione al vertice dei leader tra Stati Uniti e Africa relativa alla pace, alla sicurezza e alla governance globali e regionali e alla crisi climatica. Quella in Niger è la prima visita di un segretario di Stato Usa nel paese del Sahel. Il viaggio in Niger arriva in un momento estremamente delicato per la stabilità dell'Africa occidentale, dove i gruppi legati allo Stato islamico e ad al Qaeda continuano a compiere attacchi contro civili e militari nonostante i costosi interventi delle forze internazionali. Quella che è iniziata come un'insurrezione in Mali nel 2012, da allora si è trasformata in una vasta offensiva regionale di gruppi islamisti in competizione che operano in vaste aree del Niger, del Burkina Faso e altri Paesi dell'area. (segue) (Res)