Africa: Blinken da domani in Etiopia e in Niger per rilanciare la strategia Usa nel continente (5)

- Negli ultimi tre anni il Sahel ha assistito a cinque colpi di Stato (due in Mali, due in Burkina Faso e uno in Guinea) che hanno gradualmente avvicinato i Paesi della regione nell'orbita della Russia che - per il tramite del gruppo paramilitare Wagner - sta espandendo la sua influenza in un'area ricca di materie prime. In questo scenario il Niger rappresenta l'ultimo baluardo ancora fedele al mondo occidentale, e una sua eventuale "caduta" sancirebbe il definitivo ritiro dell'Occidente dal Sahel. È con questa prospettiva che la Francia in primis, ma anche gli Stati Uniti, stanno tentando di consolidare la propria presenza in un Paese cruciale per la stabilità dell'area. In un contesto di relativa sfiducia popolare sull’efficacia di una risposta internazionale a questioni di sicurezza ritenute interne, il presidente nigerino Bazoum ha di recente insistito sulla necessità di non lasciare scoperte aree del Sahel in cui l’azione terroristica potrebbe prendere il sopravvento, soprattutto dopo il ritiro dell’operazione francese Barkhane e di quella europea task force Takuba dal Mali che rischiano di creare un “vuoto che sarà riempito dalle organizzazioni terroristiche”. Un vuoto che gli Usa intendono colmare al più presto per impedire che l'Africa occidentale cada nel caos o - peggio - finisca definitivamente nelle mani di potenze straniere quali la Cina e la Russia. (Res)