Trasporti: Censi, ritardo M1 verso Monza legato all'impresa privata, Comune è vittima

20 luglio 2021

- L'ulteriore ritardo dei lavori per prolungare la linea metropolitana M1 verso Monza-Bettola, riguarda "un problema legato all'impresa privata che aveva assunto nella modifica dell'accordo di programma l'impegno di realizzare la stazione a Bettola". Lo ha detto l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, a margine dell'evento "Idrogeno verde e aviazione. La sfida di oggi per un domani di voli a emissioni zero", che si è svolto questa mattina a Milano. "Questo è un tema che vede il Comune di Milano come una vittima di quello che sta accadendo – ha aggiunto Censi - perché l'impresa che aveva avuto l'appalto, ha fatto i suoi lavori e si ritrova nell'impossibilità di continuare". "Amministrativamente parlando abbiamo fatto tutto quello che era possibile e adesso vediamo i tecnici e l'avvocatura cosa deciderà di fare", ha concluso l'assessora.(Rem)