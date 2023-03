Speciale difesa: Russia-Iran, “Cnn”, Mosca avrebbe inviato a Teheran armamenti occidentali catturati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari statunitensi citati dall’emittente sostengono che il problema non sia particolarmente diffuso, precisando che le Forze armate ucraine segnalano al dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti qualsiasi perdita sul campo di equipaggiamenti e armamenti forniti da Washington. Tuttavia, i funzionari statunitensi riconoscono che è difficile tracciare tutti i sistemi abbandonati e finiti in mano al nemico. Un'arma chiave nell'inventario dell'Iran, il missile guidato anticarro Toophan, è stata decodificata dal missile americano BGM-71 Tow negli anni '70. Gli iraniani hanno anche intercettato un drone di fabbricazione statunitense nel 2011, un Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel", e lo hanno decodificato per creare un nuovo drone che ha attraversato lo spazio aereo israeliano nel 2018 prima di essere abbattuto. (Was)