Speciale difesa: Israele, forze sicurezza arrestano 11 palestinesi accusati di terrorismo

- Le Forze di difesa dello Stato di Israele (Idf) hanno arrestato undici palestinesi sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche in tutta la Cisgiordania, secondo quanto riferisce una nota delle Idf. Durante l'operazione, pietre e ordigni esplosivi sono stati lanciati contro i militari delle Idf, che hanno risposto con misure di dispersione della folla. Non ci sono state vittime tra le forze israeliane e i sospetti sono stati trasferiti per ulteriori indagini. Uno dei sospetti arrestati è Muhammad Zubeidi, arrestato durante il raid notturno nella città di Jenin, in Cisgiordania. Zubeidi è il figlio di Zakaria Zubeidi , uno dei sei detenuti palestinesi fuggiti dalla prigione di Gilboa nel 2021. Intanto, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, le forze di polizia dell’Autorità nazionale palestinese hanno arrestato 19 persone legate al movimento estremista Hamas in Cisgiordania. (Res)