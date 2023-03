Speciale difesa: al via esercitazione aerea Israele-Usa in Nevada nel pieno delle tensioni con l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via presso la base aerea dell’aviazione statunitense di Nellis, in Nevada, l’esercitazione Red Flag (Bandiera rossa) che vede la partecipazione dell’Aeronautica dello Stato di Israele. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Arutz Sheva”, l’esercitazione durerà due settimane e comprenderà un'ampia gamma di manovre di addestramento, inclusi scenari aerei a lungo raggio, raggiungimento della superiorità aerea nella regione del Medio Oriente, attacchi aerei congiunti, difesa dell'area, intercettazione di aerei nemici, sorvoli su aree pesantemente difese da sistemi antiaerei. L'esercitazione includerà anche rifornimenti a mezz'aria congiunti, in cui gli aerei cisterna dell’Aviazione israeliana riforniranno i caccia Usa, mentre i velivoli F-35I "Adir" israeliani saranno riforniti da aerocisterne KC-135 Stratotanker statunitensi. Inoltre, per la prima volta, sette caccia F-35I "Adir" e due velivoli F-15I "Ra'am" israeliani parteciperanno all'esercitazione in territorio statunitense. (Res)