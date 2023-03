Speciale difesa: Ucraina, Sipri, il Paese è il terzo importatore di armi al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la Russia potrebbe essere scavalcata dalla Francia, da cui proviene l'11 per cento delle armi esportate nel mondo, con un incremento del 3,9 per cento. Nel 2013-2017 e 2018-2022, l'export per la difesa della Russia è diminuito in otto dei dieci mercati di destinazione principale, tra cui il primo ossia l'India, con un -37 per cento. Allo stesso tempo, le vendite di armi russe hanno sperimentato un incremento in Cina ed Egitto, con rispettivamente il +39 e il +44 per cento. Secondo il Sipri, “è probabile che l'invasione dell'Ucraina limiterà ulteriormente le esportazioni di armi della Russia”. Il Paese dovrà, infatti, assegnare la priorità al rifornimento delle proprie Forze armate, mentre la domanda estera rimarrà bassa a causa delle sanzioni contro Mosca. (Geb)