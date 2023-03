Migranti: portavoce Eeas, missione Irini non può operare in acque libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Irini non può operare in acque libiche. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Prima di tutto, l'operazione Irini è stata progettata e approvata dagli Stati membri per far rispettare l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite alla Libia", ha detto. L'operazione Irini ha anche compiti secondari, tra i quali quello di smantellare la rete dei contrabbandieri e di condurre, quando necessario, operazioni di ricerca e salvataggio, come qualsiasi altra nave soggetta al diritto internazionale del mare, ma non può operare in acque libiche", ha aggiunto Stano. "Le azioni e le operazioni di ricerca e salvataggio nelle acque territoriali libiche sono consentite solo alle navi della Libia, non all'operazione Irini. Le navi dell'operazione Irini stanno pattugliando solo un'area specifica, che è stata determinata dall'accordo di tutti gli Stati membri, e quest'area non è quella in cui passano le principali rotte migratorie", ha concluso. (Beb)