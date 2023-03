Africa: ciclone Freddy, altri 17 morti nel fine settimana in Mozambico e Malawi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 persone sono morte e numerose risultano disperse a causa della distruzione causata dal passaggio della tempesta tropicale Freddy in Mozambico e Malawi lo scorso fine settimana. Lo riferiscono le autorità citate dai media locali, secondo cui il ciclone ha nuovamente colpito sabato scorso il Mozambico centrale, strappando i tetti degli edifici e provocando inondazioni diffuse intorno al porto di Quelimane, prima di spostarsi nell'entroterra verso il Malawi con piogge torrenziali che hanno causato frane. Almeno sei persone sono morte nel porto di Quelimane, che si trova proprio nell'occhio del ciclone, tuttavia l'entità completa dei danni e delle perdite di vite umane nel Paese non è ancora chiara, poiché l'alimentazione elettrica e i segnali telefonici sono stati interrotti in alcune parti dell'area colpita. A Blantyre, la seconda città più grande del Malawi, almeno 11 persone sono state uccise e 16 sono disperse, ha detto il portavoce della polizia Peter Kalaya, aggiungendo che è probabile che tali numeri aumentino poiché la tempesta ha colpito 10 distretti. (segue) (Res)