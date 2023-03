Africa: ciclone Freddy, altri 17 morti nel fine settimana in Mozambico e Malawi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di soccorso stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso a Chilobwe e Ndirande, due delle cittadine più colpite del distretto di Blantyre. Sale così a 37 il numero totale delle vittime del ciclone Freddy in Mozambico, Malawi e Madagascar da quando la tempesta si è formata per la prima volta il mese scorso. La scorsa settimana l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha dichiarato che Freddy, che si è formato nel nord-ovest dell'Australia più di 30 giorni fa, potrebbe finire nei libri dei record per la tempesta tropicale più duratura mai registrata. Nell'ultima settimana Freddy è rimbalzato tra il Mozambico meridionale e il Madagascar costiero e ora si sta nuovamente rafforzando e potrebbe tornare in Mozambico, ancora una volta come un ciclone, con raffiche di vento superiori a 160 chilometri orari e un'ondata di tempesta costiera. Si prevede che Freddy approderà sulla costa del Mozambico centrale nella tarda serata di venerdì, mentre i venti si attenueranno gradualmente e le inondazioni diventeranno il pericolo maggiore. (Res)