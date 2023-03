Spagna: Podemos chiede a ministra Diaz di chiudere subito accordo di coalizione con Sumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos (Up) ha chiesto alla vicepresidente del governo spagnolo e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, di chiudere "già" un accordo di coalizione con la sua piattaforma Sumar per poter partecipare al prossimo evento che si sta preparando a Madrid, dove dovrebbe ufficializzare la sua candidatura. Lo ha affermato il co-portavoce nazionale della formazione viola, Javier Sanchez Serna, in una conferenza stampa per spiegare che una condizione necessaria per questa alleanza elettorale è lo svolgimento di primarie aperte, per definire le liste per le prossime elezioni generali. In merito alle informazioni sui piani di Diaz di invitare "prossimamente" i leader dei partiti politici per continuare il processo di ascolto, Sanchez Serna ha spiegato che non hanno ricevuto alcuna informazione da Sumar e che la posizione della leadership di Podemos, di chiudere questo accordo il prima possibile, è già sul tavolo della squadra della ministra. Il co-portavoce si è detto "fiducioso" che ci sarà un patto tra Up e Sumar in modo che ci sia "unità nello spazio di sinistra". (Spm)