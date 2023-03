Ramelli: Pozzoli, esiste ancora qualche residuale nostalgico degli anni di piombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dentro la scuola una delegazione di studenti, fuori una ventina di cinquantenni esagitati a contestare. A riprova che esista ancora qualche nostalgico degli anni di piombo. Ma è talmente residuale che non avrebbe meritato nemmeno l'eco mediatico ricevuto". Lo afferma in una nota Pino Pozzoli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Città Metropolitana commentando le contestazioni al sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti, davanti all'Itis Molinari per la commemorazione di Sergio Ramelli. "Da anni il sindaco di Milano depone una corona di fiori al cippo in sua memoria ai Giardini Ramelli il 29 aprile, ma sempre senza fascia tricolore. Ed è forse la prima volta che, a 48 anni dalla sua morte, sia presente una fascia istituzionale a rendere viva la memoria. Motivo di orgoglio per il sottoscritto in quanto spiega intimamente perché faccio politica: per ridare dignità a una storia e a dei ragazzi che troppo spesso sono stati considerati come figli di un Dio minore".(Com)