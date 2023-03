Egitto-Italia: fonti “Nova”, Tajani incontrerà presidente Al Sisi domani al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, incontrerà domani al Cairo il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Lo hanno riferito alcune fonti ad “Agenzia Nova”. Tajani è atteso domani nella capitale egiziana, dove si recherà presso la sede dell'Autorità generale per l'investimento e le zone franche (Gafi). Il viaggio del responsabile della Farnesina in Egitto segue quello in Israele e Palestina iniziato ieri e che si concluderà oggi.(Cae)