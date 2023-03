Lazio: Aurigemma, presidenza imparziale, Consiglio avrà ruolo centrale in legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma si è insediato in Aula. "Ringrazio innanzitutto il partito che mi ha proposto come candidato presidente e i colleghi di maggioranza. Ma voglio rivolgere il mio primo pensiero ai colleghi che non mi hanno votato. Il mio impegno sarà per farmi apprezzare anche da loro. La presidenza sarà imparziale e sensibile alle sollecitazioni di tutti: sono convinto del ruolo centrale che questo consiglio può e deve avere - ha detto Aurigemma nel suo discorso -. Il mio auspicio è che quest'aula sia un luogo di confronto democratico, di elaborazione di risposta che i cittadini si aspettano da noi, perché la dialettica tra maggioranza e opposizione può aiutarci a migliorare e favorire lo sviluppo e crescita della Regione", ha sottolineato Aurigemma. (segue) (Rer)