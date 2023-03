Israele-Italia: ministro Tajani ricevuto da premier Netanyahu a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è stato ricevuto dal premier dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, nell’ambito della visita del responsabile della Farnesina nello Stato ebraico e in Palestina iniziata ieri. Tajani ha donato a Netanyahu la Maglia rosa ufficiale del Giro d’Italia 2023. Ieri sera, presso l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, il ministro Tajani ha presentato il Giro d’Italia, che prenderà il via il prossimo 6 maggio, e la 44esima Ryder Cup, il più importante torneo internazionale di golf che sarà ospitato dall’Italia dal 29 settembre al primo ottobre prossimo. All’evento in ambasciata ha partecipato anche il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miki Zohar.(Res)