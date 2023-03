Covid: in Sardegna diminuiscono ancora incidenza e casi, ferma la campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliora la curva epidemiologica del Covid in Sardegna. Nella settimana fra il 3 e il 9 marzo l'incidenza per 100.000 abitanti cala dal 34,2 al 29,8. Diminuiscono del 13 per cento rispetto alla settimana precedente anche i nuovi casi. E' quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale. L'incidenza cala in tutte le province: di più a Oristano (18 per 100mila abitanti e -41,7 per cento rispetto alla settimana precedente), meno nel Sud Sardegna (30 e -2,8 per cento). Nella città metropolitana di Cagliari l'incidenza è pari a 37x100mila ab. (-20,1 per cento rispetto alla settimana precedente), nel Sassarese 31 (+3,5 per cento rispetto alla settimana precedente) e nel Nuorese 18 (-26 per cento rispetto alla settimana precedente) Restano sopra la media nazionale i posti letto in area medica (7,6 per cento) occupati da pazienti Covid-19; mentre sono sotto media nazionale quelli in terapia intensiva (1 per cento). (segue) (Rsc)