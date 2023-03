Covid: in Sardegna diminuiscono ancora incidenza e casi, ferma la campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Praticamente ferma la campagna vaccinale: la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è sempre pari al 13,7 per cento (media Italia 13,9 per cento) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,3 per cento. La popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 18,2 per cento (media Italia 15,6 per cento) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,4 per cento. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,6 per cento (media Italia 31,3 per cento), mentre quello con quinta dose è del 10,8 per cento (media Italia 15,6 per cento). Tra i più piccoli, nella fascia 5-11 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono solo il 41,8 per cento (media Italia 35,4 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 4,4 per cento (media Italia 3,2 per cento) solo con prima dose. (Rsc)