Lazio: tutto pronto in Consiglio, aumentano le donne, ecco i numeri dell'Aula (2)

- Fratelli d'Italia è il partito con il maggior numero di donne, sia in termini assoluti (11 consigliere) e sia in percentuale rispetto ai 22 eletti in quella lista (50 per cento). L'età media dei consiglieri è di 48,6 anni, leggermente superiore ai 46 anni dell'inizio della precedente legislatura. Nazareno Neri (Udc) è il più anziano con 67 anni, mentre Marco Colarossi (M5s) è il più giovane con 23 anni, l'età più bassa mai registrata tra i neo eletti. Venticinque consiglieri su 51 hanno alle spalle almeno un'altra legislatura, uno in più rispetto ai 24 del 2018. Tra i 25 "veterani", ben 23 sono stati rieletti a 5 anni di distanza dalle precedenti elezioni, mentre due consiglieri vantano precedenti più lontani nel tempo: Daniele Sabatini, eletto a Viterbo con Fratelli d'Italia, era già stato consigliere regionale nella decima legislatura (2013-2018), mentre Giorgio Simeoni, eletto a Roma con Forza Italia, è già stato consigliere regionale dal 1995 al 2006, per tre legislature (l'ultima chiusa in anticipo per l'elezione alla Camera dei deputati). (segue) (Rer)