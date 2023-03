Russia: Cremlino su possibile visita di papa Francesco, aspettiamo conferme da Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ritiene che bisogni aspettare le conferme ufficiali del Vaticano sulla possibile visita di Papa Francesco a Mosca. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. "Non sappiamo se il Pontefice abbia in programma un viaggio nella Federazione Russa, quindi non possiamo dire nulla in merito. Ci sono stati dei contatti regolari a livello statale e fra i nostri diplomatici (...) Non ho altre informazioni su questo argomento", ha risposto Peskov alla domanda dei giornalisti se il Cremlino fosse a conoscenza dei piani del Papa di visitare la Russia. "Per prima cosa dobbiamo utilizzare i canali diplomatici e così via, aspettiamo alcune dichiarazioni ufficiali in merito da parte del Vaticano", ha ribadito Peskov. (Rum)