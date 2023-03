© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un augurio affettuoso a Papa Francesco per i 10 anni di pontificato. Il suo impegno per gli ultimi, per la pace e per la giustizia sociale sono un faro prezioso per l'umanità intera". Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme e la semplificazione normativa. (Rin)