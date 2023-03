Camera: domani audizione su promozione piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 14 marzo, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 13:30, Alessandro Sannino, professore ordinario di scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento; ore 13:50, rappresentanti dell'Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt (Aifi). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)