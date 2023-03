Spagna: arrestate 31 persone a Madrid per scontri durante partita di calcio al quartiere Usera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha arrestato ieri 31 persone a seguito di una rissa scoppiata durante una partita di calcio nel quartiere madrileno di Usera e ha sequestrato armi da taglio, bastoni e pietre utilizzati durante lo scontro. Secondo quanto riferito in un comunicato, è scoppiato un violento scontro tra tifosi delle due squadre avversarie durante una partita di calcio, nota come "lega colombiana". All'arrivo degli agenti, le persone coinvolte hanno cercato di fuggire ma sono state localizzate e arrestate nelle vicinanze del campo. Sul posto, nascoste sotto le auto e nei cespugli, la polizia ha trovato armi da taglio, cacciaviti, pietre e bastoni che avevano usato per attaccarsi a vicenda.(Spm)