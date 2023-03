Croazia: premier Plenkovic presenta misure per mitigare effetti inflazione e aumento prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic presenterà oggi alla sessione del Consiglio economico e sociale un nuovo pacchetto di misure per mitigare gli effetti dell'inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia. Plenkovic ha già presentato le misure ai partner della coalizione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina". "L'essenza delle misure è che i cittadini godano di protezione contro l'inflazione elevata, per i prossimi sei mesi per l'elettricità e per tutto il prossimo anno anche per il prezzo del gas", ha dichiarato il deputato Silvano Hrelja dopo la riunione della coalizione. Secondo gli annunci, il pacchetto di aiuti del valore di 1,7 miliardi di euro prevede che il prezzo dell'elettricità rimanga lo stesso per i prossimi sei mesi, mentre i prezzi del gas e di altri segmenti rimarranno uguali fino alla fine dell'anno. Sarà inoltre mantenuta l'aliquota Iva più bassa del 5 per cento sul gas e alcuni tipi di legna da ardere mentre ai pensionati e alla fascia dei più vulnerabili sarà assicurato un aiuto una tantum che dovrebbe essere erogato nel mese di maggio. (Seb)