Corea del Sud-Polonia: ministro Esteri Rau inizia visita di tre giorni a Seul

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, inizia oggi una visita di tre giorni nella Corea del Sud. Lo ha reso noto il suo dicastero. L’argomento principale dei colloqui che avrà nel Paese è il partenariato strategico, inclusi i temi della sicurezza e della cooperazione economica. Durante la sua visita a Seul, Rau incontrerà l’omologo Park Jin e il ministro per l’Unificazione, Kwon Young-se. Il soggiorno nella Corea del Sud darà a Rau anche l’occasione per una visita nella zona demilitarizzata. Il capo della diplomazia polacca proseguirà poi in direzione del Vietnam. (Vap)