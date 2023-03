Roma: prezioso manufatto rubato nel 2005 restituito Basilica San Marco Evangelista al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una croce astile in lamina di ottone sbalzato e argentato su anima lignea con Sacra Reliquia della Croce di Gesù Cristo, trafugata prima del 2005 dalla Basilica San Marco Evangelista al Campidoglio è stata ritrovata e sarà restituita oggi al Parroco, Renzo Giuliano, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Genova, Maggiore Alessandro Caprio. Alla cerimonia di restituzione sarà presente il cardinale Angelo De Donatis. L’indagine dei carabinieri, coordinati in una prima fase dalla Procura della Repubblica del tribunale di Genova e successivamente dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Milano, è iniziata a maggio 2022, quando l’Ufficio Esportazione oggetti e antichità d’arte della Soprintendenza Ligure ha interessato lo speciale Reparto dell’Arma per la verifica del prezioso manufatto, presentato in esportazione. (segue) (Rer)