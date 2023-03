Auto: Porsche, utile prima di interessi e tasse aumentato nel 2022 del 27,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica tedesca Porsche ha registrato nel 2022 un aumento dell'utile prime di interessi e tasse del 27,4 per cento su base annua, pari a 6,8 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il fatturato è cresciuto del 13,6 per cento a 37,6 miliardi di euro, mentre le vendite hanno sperimentato un incremento del 2,6 per cento a 309.884 auto. “In condizioni difficili, abbiamo ottenuto di gran lunga il miglior risultato nella storia di Porsche”, ha dichiarato Oliver Blume, amministratore delegato sia dell'azienda sia di Volkswagen, il gruppo automobilistico tedesco che controlla la società. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Porsche è ottimista per il 2023. In termini di fatturato, l'obiettivo è un corridoio compreso tra 40 e 42 miliardi di euro. Con riguardo al ritorno operativo sulle vendite, l'azienda ha confermato il 20 percento. Nel 2022, tale valore è salito dal 16 al 18 per cento. (Geb)