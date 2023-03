Migranti: Lupi, da opposizioni solo vergognose strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Sulle grandi questioni strategiche, e la gestione dei flussi migratori rientra tra queste, ci dovrebbe essere tra maggioranza e opposizione un clima di unità nazionale, che oggi manca, anzi, si ha la sensazione che le opposizioni scommettano sulle tragedie e tifino contro l’Italia stessa per lucrare un misero consenso elettorale. E’ un atteggiamento profondamente sbagliato, dannoso e pericoloso. Marina, Guardia costiera, Guardia di finanza hanno salvato in questi ultimi anni decine di migliaia di persone, oltre 1.400 solo nei giorni scorsi, eppure la narrazione dell’opposizione è quella di un Paese che rinuncia ai soccorsi. Inaccettabile e vergognosa". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Con il decreto varato a Cutro abbiamo fatto passi avanti importanti e siamo impegnati a coniugare l’accoglienza dignitosa con la sicurezza, la lotta agli scafisti della morte con il contrasto alla criminalità che opera in Italia, la cooperazione con i Paesi d’origine con i pattugliamenti ed i salvataggi in mare - prosegue il parlamentare in una nota -. E non cederemo ai ricatti dei trafficanti, che, dopo la linea dura contro il traffico di esseri umani decisa dal governo, nelle ultime settimane hanno intensificato le partenze. Siamo impegnati alla definizione di un nuovo decreto flussi per accogliere 500.000 persone cui dare dignità e lavoro. Almeno su questo ci saremmo aspettati un contributo di idee e proposte, se ci fosse stata un’opposizione costruttiva. Il naufragio al largo delle coste libiche dimostra ancor di più l’urgenza di un forte impegno dell’Ue perché l’Italia, confine meridionale dell’Europa, non può essere lasciata sola. Anche su questo l’opposizione, al posto di urlare sguaiatamente, avrebbe dovuto supportare le posizioni italiane. Sui migranti serve una responsabilità comune, non vergognose strumentalizzazioni". (Com)