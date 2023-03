Credito: Mediobanca, no rischi di effetto domino con fallimento Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del fallimento della Silicon Valley Bank, il rischio di un effetto domino è minimo, poiché "i fondamentali sono completamente diversi e molto più solidi". È questo, in sintesi, il commento che Andrea Filtri, Co-Head of Equity Research di Mediobanca, ha inviato agli investitori sul caso della Silicon Valley Bank. L'istituto di credito italiano ritiene che la Silicon Valley Bank fosse alle prese con una serie di problemi di liquidità, tuttavia il nuovo programma degli Stati Uniti consentirà un "aggiustamento ordinato per eventuali casi simili", evitando quindi il contagio al sistema finanziario statunitense. Pertanto, Mediobanca non vede "alcun problema per le banche dell'Ue", vista la grande liquidità in eccesso nel sistema e la rigida regolamentazione. (Rin)