Colombia: Petro, con proteste nel nord il Clan del Golfo ha rotto il "cessate il fuoco"

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha accusato l'organizzazione criminale "Clan del Golfo", di aver rotto il "cessate il fuoco" bilaterale accordato a fine 2022 per creare le condizioni di un possibile processo di pace. La banda armata, ha denunciato Petro, si è infiltrata nelle proteste in atto nel nord del Paese, culminate domenica sera nella rottura di un condotto idrico. "Il Clan del Golfo è contro la popolazione umile. Colpire l'acqua potabile di una città significa mettere a rischio la vita di bambine e bambini, di qualsiasi essere umano. Il Clan del Golfo, con la sua avversione contro la popolazione ha rotto il cessate il fuoco", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'attacco all'acquedotto arriva al decimo giorno di una protesta in atto nella provincia settentrionale di Antioquia, iniziata come "pacifica", ma che col passare delle ore ha assunto connotati sempre più violenti. (segue) (Mec)