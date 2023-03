Colombia: Petro, con proteste nel nord il Clan del Golfo ha rotto il "cessate il fuoco" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Clan del Golfo" è uno dei gruppi armati che a fine 2022 hanno stilato con il governo un accordo di cessate il fuoco valido dal 1 gennaio ad almeno il 30 giugno del 2023. Un patto che dovrebbe permettere di consolidare le premesse per accordi definitivi, parte del programma di pacificazione totale predicato dal presidente Petro. Sono quattro le bande hanno deciso di offrire il "gesto di buona volontà" chiesto dall'esecutivo per aprire un negoziato: la dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), i guerriglieri che non aderirono agli accordi di pace di fine 2016; la cosiddetta "Seconda Marquetalia", i membri delle ex Farc che hanno deciso di tornare alle armi; i gruppi paramilitari del Clan del Golfo e le Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). "È un gesto coraggioso. Il cessate il fuoco bilaterale obbliga le organizzazioni armate e lo Stato a rispettarlo", aveva commentato Petro. (segue) (Mec)