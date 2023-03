Israele-Italia: Tajani inaugura la Sala Schwarz, adiacente alla sinagoga italiana di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, inaugura la Sala Schwarz, adiacente la sinagoga italiana a Gerusalemme. La Sala Schwarz è stata resa agibile grazie ai lavori di restauro terminati lo scorso dicembre ed è intitolata a David Schwarz e sua moglie, Iride Schwarz Tradati. David Schwarz, medico, fu internato nel campo di concentramento Ferramonti di Tarsia, in Calabria. Dopo la liberazione, a Milano aiutò i rifugiati e fu membro della comunità ebraica di Milano. Iride Schwarz Tradati, anche lei medico, è stata presidente della Federazione sionistica italiana e dell'Associazione delle donne ebree italiane (Adei Sizo). La sala permetterà alla Hevràt Yehudé Italia be-Israel, l'organizzazione ebraica italiana in Israele, di promuovere varie attività culturali per far conoscere l'impronta ebraica italiana e consolidare il ruolo del tempio quale ritrovo della vita culturale della comunità (Res)