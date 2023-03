Lazio: nasce il coordinamento del Polo progressista a sostegno consigliera regionale eletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'elezione di Alessandra Zeppieri in consiglio regionale del Lazio, il Polo progressista ecologista e di sinistra prosegue la propria azione sul territorio, muovendo dai riferimenti ideali e valoriali che ne hanno caratterizzato il programma politico. Lo riferisce una nota dei coordinatori del Polo progressista, Maria Teresa Rosso e Roberto Giordano. Un programma politico - prosegue la nota - fondato sull'affermazione e la difesa dei diritti civili e del lavoro, della sanità pubblica, sulle lotte per l'ambiente e contro i cambiamenti climatici, per i beni comuni e per una società libera dalle mafie. E in questo nostro impegno, vogliamo essere di parte. Con un'attenzione particolare agli ultimi e a chi è vittima di un sistema economico e sociale escludente, iniquo e diseguale. Il coordinamento regionale di Polo progressista - soggetto plurale partecipato, oltre che dalla consigliera neoeletta, da Coordinamento 2050, Sinistra Italiana Lazio, Articolo Uno verso il partito del lavoro, Rete Ecodigital, l'Altra Albano, oltre ai capolista Tina Balí e Marco Cacciatore - ha come obiettivo e compito, quello di affermare il proprio punto di vista portandolo al confronto quotidiano con le persone che vivono il nostro territorio, anche attraverso la costruzione di coordinamenti territoriali in tutte le province della regione. L'interlocuzione politica rimane aperta a tutti coloro che, nel campo progressista, condividano i principi del nostro programma, e ancor più in generale della pace, dell'unità del nostro Paese, contro il progetto di autonomia differenziata, per la difesa e la piena applicazione dei principi costituzionali. (Com)