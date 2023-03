Maternità surrogata: Foti, da Fd'I pdl per arginare business corpo donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "chiede che, quanto prima, si incominci a discutere la proposta di legge, a prima firma della capogruppo in commissione Giustizia onorevole Varchi, volta ad arginare il turismo procreativo e il business del corpo femminile e di bambini. Le pratiche della maternità surrogata, infatti, costituiscono un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pratiche e che sono trattati alla stregua di merci. Ciononostante il ricorso ad esse è in vertiginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business legale in tutto il mondo, mentre in Italia questo commercio è bandito. Nasce quindi da queste considerazioni l'esigenza, sempre più avvertita in ambito nazionale ed internazionale, di condannare la diffusione delle stesse". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)