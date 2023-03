Auto: Blume (Volkswagen) difende i carburanti sintetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Oliver Blume, ha difeso i carburanti sintetici, noti come e-fuel, come alternativa nella transizione verso l'elettromobilità. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Ad ha dichiarato: “Se si prende sul serio la protezione del clima, si deve guardare ovunque”. Inoltre, per Blume gli e-fuel costituiscono “un'aggiunta ragionevole” per i motori anche dopo il 2035. Il riferimento è all'anno in cui nell'Ue dovrebbe entrare in vigore il divieto per i motori a combustione, approvato dal Parlamento europeo e osteggiato da alcuni Stati membri, tra cui Germania e Italia. Secondo l'Ad di Volkswagen e dell'azienda automobilistica tedesca Porsche, i carburanti sintetici dovrebbero essere utilizzati per ridurre le emissioni di CO2 almeno dove vi è energia rinnovabile sufficiente per la loro produzione. Blume ha poi osservato che “l'industria automobilistica è nel mezzo di una trasformazione e necessita di sicurezza nella pianificazione. Accogliamo quindi espressamente con favore il fatto che il governo federale stia ora adottando le misure appropriate”. Per l'Ad, è indiscusso che la mobilità elettrica diventi la forma dominante nel medio termine. Allo stesso tempo, sono necessarie soluzioni anche per il periodo di transizione, con le auto tradizionali ancora in circolazione. (Geb)