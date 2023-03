Imprese: Brunini (Sea), sull'estate 2023 dati vicini al 2019, l'anno è partito bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'andamento turistico dell'estate 2023 "ci stiamo avvicinando ai dati del 2019". Lo ha detto l'amministratore delegato Armando Brunini a margine del convegno ''Idrogeno Verde e Aviazione". "l'anno si è aperto bene, ha aggiunto l'Ad, che paragonando la situazione attuala quella pre pandemica ha spiegato che "non ci siamo ancora completamente". Le difficoltà vissute dagli aeroporti italiani nel 2022 potrebbero continuare nel 2023 che "sarà difficile" perché "continua a essere complicato trovare risorse qualificate in vari settori, incluso il nostro" ha sottolineato Brunini. "Molto dipenderà anche da quello che succede in Europa, non soltanto da quello che accade localmente" ha evidenziato l'ad di Sea, "e come l'anno scorso gli aerei partono con quattro ore di ritardo dagli aeroporti europei, diventa più complicata la gestione del Servizio da noi". Tuttavia "apriamo anche il terminal 2 proprio per dare più capacità e più sfogo al servizio" ha sottolineato Brunini. In particolare, i risultati di Linate "essendo un aeroporto prevalentemente domestico-europeo, ha dato piuttosto simili al 2019", invece Malpensa "è ancora un pochino indietro, ma in miglioramento continuo perché c'è buon fermento nella parte intercontinentale, che è quella che sta tornando con più ritardo". "La programmazione a oggi è buona, chiaro che c'è grande volatilità e le cose possono cambiare all'istante" ha concluso Brunini. (Rem)