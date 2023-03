Tunisia: oggi la prima sessione plenaria della nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi in Tunisia la prima sessione plenaria della nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo, la camera bassa eletta in due turni del 17 dicembre 2022 e 29 gennaio 2023. Il nuovo foro legislativo sostituirà il precedente Parlamento dissolto il 30 marzo 2022, otto mesi dopo il congelamento dei lavori disposto il 25 luglio 2021 dal presidente della Reppublica, Kais Saied. La sessione plenaria inaugurale della nuova Assemblea sarà presieduta dal deputato più anziano, con l'assistenza del più giovane, fino all'elezione del nuovo presidente. Intanto, secondo il giornalista Tarek Amara, "per la prima volta dalla rivoluzione del 2011, ai giornalisti locali e internazionali è vietato partecipare alla cerimonia di apertura del nuovo parlamento", dal momento che "solo la televisione di Stato è autorizzata a coprire l'evento". (segue) (Res)