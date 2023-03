Tunisia: oggi la prima sessione plenaria della nuova Assemblea dei rappresentanti del popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di salvezza in Tunisia, alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica, Kais Saied, incluso il movimento islamico Ennahda, ha annunciato il suo rifiuto di riconoscere il nuovo parlamento, affermando la sua adesione alla Costituzione del 2014, tra i cui pilastri c’era il principio di decentramento dei poteri, considerato una conquista della società civile. Attraverso un comunicato stampa diffuso su Facebook, il Fronte ha condannato fermamente le irruzioni, accuse false e gli abusi sui prigionieri politici. L'alleanza politica ha definito il presidente Saied, i giudici e il ministero dell'Interno responsabili della sicurezza dei detenuti, in particolare di quelli in sciopero della fame. Il Fronte ha inoltre denunciato lo scioglimento di tutti i consigli comunali eletti nel 2018 a pochi mesi dalla scadenza dei loro mandati. (segue) (Res)