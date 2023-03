Georgia: Saakashvili, sono stato avvelenato in carcere e sono vicino alla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, è stato trasferito dal carcere all'ospedale. L'ex capo dello Stato georgiano, intervistato dall'emittente televisiva del Regno Unito "Sky News", ha affermato di essere stato avvelenato in prigione e di "essere vicino alla morte". Ai giornalisti britannici è stato negato l'accesso al nosocomio, così le domande sono state trasmette in forma scritta all'avvocato di Saakashvili. "Inizialmente pesavo 120 chilogrammi e ora ne peso 64, i medici prevedono un insufficienza multiorgano", ha fatto sapere l'ex leader georgiano. "Sono sempre a letto – ha aggiunto Saakashvili - le mie ossa si stanno dissolvendo e questo mi sta causando un dolore insopportabile". Il governo guidato dal partito Sogno georgiano ha intanto negato la tesi dell'avvelenamento in carcere, sostenendo che l'ex capo di Stato non ha mangiato a sufficienza. Saakashvili, che nel 2003 ha guidato la rivoluzione contro l'influenza russa in Georgia, è stato presidente del Paese per due mandati, dal 2004 al 2007 e dal 2008 al 2013. Nel 2018 l'ex capo di Stato è stato condannato in contumacia a sei anni di carcere con l'accusa di abuso di potere. Saakashvili ha vissuto in esilio per otto anni, fino al 2021, quando è tornato in Georgia per fare campagna elettorale per il suo partito, Movimento nazionale unito, ed è stato arrestato. (Rum)