Pd: Casu, totale solidarietà a circolo Roma per ignobile attacco, non ci lasceremo intimidire

21 luglio 2021

- Totale solidarietà "al segretario Vittorio Infante e a tutto il circolo Pd Italia Lanciani e al Pd e ai Giovani democratici del Municipio Roma II per l'ignobile attacco subito nella notte dalla sede di Via Catanzaro 3". Lo scrive su Twitter il deputato e segretario romano del Pd, Andrea Casu. "Tutta la comunità democratica romana è al vostro fianco - aggiunge -. Non ci lasceremo mai intimidire dai delinquenti che scelgono la via della violenza per colpire l'azione del Partito democratico e i presìdi democratici sul territorio". (Rer)