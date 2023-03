Sudafrica: sciopero del personale sanitario, governo invia l'esercito negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudafrica hanno dispiegato personale militare negli ospedali a causa di uno sciopero del personale sanitario che chiede una migliore retribuzione. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, le truppe sono state dispiegate a Thelle Mogoerane, Sebokeng e Bheki Mlangeni, le regioni più colpite dallo sciopero nella provincia di Gauteng. Il personale militare sta offrendo servizi medici nelle strutture più colpite ma si ritiene che le squadre di emergenza non siano state in grado di rispondere ad alcune chiamate di emergenza poiché l'accesso ad alcune strutture è rimasto bloccato. Il ministro della Sanità, Joe Phaahla, ha affermato che lo sciopero ha causato la perdita di vite umane. I lavoratori pubblici protestano da lunedì della scorsa settimana per chiedere un aumento salariale del 10 per cento. Il governo, da parte sua, ha avanzato l'offerta di un aumento del 4,7 per cento. I sindacati hanno promesso di intensificare lo sciopero fino a quando le loro richieste non saranno soddisfatte.(Res)